Mishandelde Bashar Fathallah (66) uit Enschede wilde aangifte doen, maar overleed voor hij een kans kreeg

Overleden man (66) woonde in het Enschedese ‘wisselhuis’: ‘Hij had zulke beentjes en echt niets bij te zetten’

ENSCHEDE - In een tot slaapruimte verbouwde woonkamer in Enschede leefde tot vorige week een wat iele man. In een huis met anderen, in een buurt met mensen die zijn naam niet kenden. In een land waarvan hij de taal niet sprak. Maandag overleed de 66-jarige, waarschijnlijk aan de gevolgen van een geweldsincident.

2 maart