‘Moddermeisje’ Cathrien uit Enschede verloor na de watersnoodramp haar gevoel van veiligheid

Vandaag - 1 februari - wordt de watersnoodramp herdacht. Op die zwarte dag breken de dijken en verliezen 1836 mensen hun leven in het kolkende water. Er komt hulp uit het hele land. Het Nationaal Rampenfonds zamelt onder leiding van Prins Bernhard geld in. Dat levert ruim 137 miljoen gulden op, een gigantisch bedrag voor die tijd.

De Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwilligers werpt zich op de schoonmaak. Ze vragen scholen om te komen helpen. De leerlingen worden in ‘slik- en sopploegen’ ingedeeld. Eén van hen is Cathrien Sikkema-Bolk (88), ze volgt in Steenwijkerwold een opleiding tot lerares. Zij gaat mee met een klas hoger omdat die wat handen te kort heeft. Vriendinnen uit die tijd noemen haar nu nog wel eens ‘het moddermeisje’. „Ik was wel wat viezigheid gewend.”