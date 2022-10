Modemerk River Fashion ontstaat uit samenwerking met Saxion: hippe mode van vieze flessen uit de IJssel

Hoe het Twentse landschap werd gevormd door fabrieksba­zen: ‘Van Heek zou schrikken als hij nu terugkwam’

ENSCHEDE - Hij kocht stukjes natuur die niemand wilde: de Enschedese textielfabrikant Gerrit Jan van Heek. Toch stond juist hij daarmee aan de basis van het natuurbehoud in Twente. Luc Jehee en Mark van Veen doken voor Landschap Overijssel in het leven van Van Heek en de natuurbescherming in de regio. „Ons coulisselandschap is de erfenis van de fabrikanten.”

