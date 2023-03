Moeder van vermoorde Denise Celik aangeslagen door nieuws over moordenaar in Turkse gevangenis

Kamervra­gen over dader moord in Dish-ho­tel in Enschede: Wat is er gedaan om hem achter tralies te krijgen?

SP-Kamerlid Michiel van Nispen heeft opheldering gevraagd aan minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over Cumali A. uit Steenwijk. De man is in 2010 onherroepelijk veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar voor de moord op zijn nicht Denise Celik in het Dish-hotel in Enschede in 2004. Na zijn daad vluchtte hij naar Turkije, waar hij nog steeds vrij rondloopt.