Moeilijke tijden maar Enschede heeft de zaken op orde: solide begroting en miljoenen extra voor groei, groei, groei

ENSCHEDE - „We hebben jarenlang moeten bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Nu kunnen we investeren. En dat doen we verantwoord, we gaan het niet verbrassen.” Was getekend: wethouder Arjan Kampman.

Steeds meer inwoners kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen, maar dat geldt niet voor de gemeente. De begroting voor de komende jaren is ‘solide’ en er is zelfs geld om uit te geven. Dat gebeurt ook: er gaan miljoenen extra naar investeringen in de stad. Enschede moet groeien en aantrekkelijk blijven. „Juist nu is het belangrijk dat we doorinvesteren in de stad”, aldus wethouder Jeroen Diepemaat. „Alleen zo kunnen we jong talent vasthouden.”

Quote Doorinves­te­ren, alleen zo kunnen we jong talent vasthouden Jeroen Diepemaat, wethouder

Gezonde stad

Het college presenteerde deze week de begroting voor de komende jaren. Groei is echt het streven: 170.000 inwoners is het doel. Een gezonde stad is een groeiende stad, aldus het college. En daar wordt vol op ingezet. ‘Voortgang is de enige optie’, zo begint het document van ruim 250 pagina’s.

Sinds enige tijd is er een investeringfonds waar 25 miljoen euro in zit. Dat wordt nu eenmalig aangevuld met 15 miljoen en vanaf 2024 komt er jaarlijks nog eens 4 miljoen in. Dat fonds maakt het mogelijk om slagvaardig te zijn bij nieuwe projecten, legt Diepemaat uit.

Mensen zijn niet vergeten

Enschede heeft een begroting van 801 miljoen euro en daar moet meer van betaald worden dan alleen bakstenen. De mensen zijn niet vergeten, bezweert Arjan Kampman, wethouder Sociale Zaken. Volgens Kampman is de begroting ‘in balans’. Er is veel ruimte voor zaken als jongerenwerk, wijkgericht werken en inclusiviteit. Ook is er geld vrijgemaakt voor bijvoorbeeld het noodfonds.

Solide

Natuurlijk heeft Enschede ook last van stijgende kosten voor zaken als energie en personeel. In totaal staat er voor 14 miljoen aan ‘knelpunten’ in de begroting. Maar de weerstand van de gemeentekas is goed, aldus het college. „Onze financiële positie is echt solide.”