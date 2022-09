Molenstraat autoluw? ‘Het blijft hartstikke druk, als fietser word je hier finaal van de sokken gereden’

Werd brand in Enschede veroor­zaakt door drugsver­slaaf­de zoon? OM denkt van wel en eist voorwaarde­lijk cel

ENSCHEDE/ALMELO - Op 3 december vorig jaar breekt er midden in de nacht brand uit in een woning aan de Lattropbrink in Enschede. De brand is volgens officier van justitie Carlo Dronkers aangestoken door Melvin H., de 39-jarige drugsverslaafde zoon van de bewoners. Tegen hem wordt donderdag een jaar voorwaardelijke celstraf geëist. De voorwaardelijke celstraf moet mogelijk maken dat H. een heel pakket van verplichte hulp krijgt.

