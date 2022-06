Monumentale boerderij Erve 't Kromhof in Enschede verwoest na uitslaande brand

update | MET VIDEOENSCHEDE - In een leegstaande monumentale boerderij aan de Heutinkstraat in Enschede is donderdagochtend een grote brand uitgebroken. Twee panden staan volledig in brand, de boerderij kan als verloren worden beschouwd.

Het gaat om een brand in Erve 't Kromhof, waar begin vorig jaar ook al brand uitbrak in het monumentale bijgebouw van de boerderij. Er lijkt nu brand in hetzelfde pand te woeden. De brandweer heeft rond 07.30 uur afgeschaald naar kleine brand en laat het pand gecontroleerd uitbranden. Brandweerkorpsen van Haaksbergen en Glanerbrug keren weer huiswaarts

Het dak van de boerderij is verwoest door de vlammen.

Schade groot

De schade is groot. Het dak van de gebouwen is door de brand ingestort. De brandweer meldt dat de boerderij als verloren kan worden beschouwd. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Roetdeeltjes in de wijk

De rook van de brand trekt richting de Enschedese wijk Hogeland. Enkele geparkeerde auto's in de wijk zitten onder het as van de verderop woedende brand. In tuinen van huizen in de wijk zijn roetdeeltjes neergekomen. De geur van de brand is op Hogeland goed te ruiken.

De vlammen slaan uit de monumentale boerderij in Enschede bij een brand donderdagochtend. Het gaat om Erve 't Kromhof, waar vorig jaar ook al ee brand uitbrak.

As op auto's in de wijk Hogeland na de brand die een monumentale boerderij verwoestte.