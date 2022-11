Monumentensubsidie voor stationsgebouw Haaksbergen, maar het is een druppel op een gloeiende plaat

HAAKSBERGEN/BOEKELO De Museum Buurtspoorweg (MBS) krijgt 85.000 euro om het achterstallig onderhoud aan het oude stationsgebouw in Haaksbergen aan te pakken. Een groot deel van deze kostenpost van circa 140.000 euro is daarmee gedekt.

Het geld is toegewezen vanuit de Subsidieregeling Monumenten Overijssel. Het MBS-station in Haaksbergen is een rijksmonument, het is het enige overgebleven stationsgebouw van de toenmalige Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij (GOLS).

Ook vanuit het Europese Leader programma is MBS steun toegezegd. In dit geval gaat het om een project om in Boekelo de voormalige kolenloods als een aantrekkelijk bezoekerscentrum weer op te bouwen. Leader is een Europees subsidieprogramma, gericht op het versterken van het platteland.

Financiële zorgen

Hoewel het spoormuseum met ruim 21.000 bezoekers dit jaar een topjaar heeft gedraaid, blijven er financiële zorgen. Beide toegezegde subsidies zijn een druppel op een gloeiende plaat. Subsidiegevers eisen altijd ook een eigen financiële bijdrage, terwijl bij MBS daarvoor amper ruimte is.

Quote We zetten de zoektocht naar aanvullen­de middelen voort Dick Buursink, voorzitter MBS

Het is bijvoorbeeld al langer een wens van MBS om faciliteiten te hebben voor presentaties, horeca en ontvangsten. Vanuit Leader is hiervoor 100.000 euro beschikbaar, maar om subsidie te kunnen aanvragen moet MBS ook zelf een financiële bijdrage leveren. In dit geval gaat het om 200.000 euro, en die heeft men niet. „We kunnen dat geld met onze te bescheiden begroting niet zelf op tafel leggen. Als daarvoor geen oplossing komt, zullen wij de beschikbare Leader-gelden niet kunnen benutten”, aldus voorzitter Dick Buursink van MBS.

Zonnepanelen

Dit probleem speelt ook bij de noodzaak om als museum te verduurzamen. Er is al een plan in voorbereiding om het dak van de grote werkplaats te vervangen door een dak met zonnepanelen. Daarmee kan een groot deel van de energiebehoefte van MBS ingevuld worden, wat helpt om de exploitatielasten te drukken. Ook hiervoor is in principe van derden al 130.000 euro beschikbaar, maar er moet nog zeker 100.000 euro uit eigen middelen of van andere bronnen komen.

Bescheiden begroting

„De lage structurele subsidie en de bescheiden personele capaciteit (drie Fte’s) zijn een hindernis om te kunnen profiteren van geldstromen van derden. We zetten de zoektocht naar aanvullende middelen voort”, verzekert Buursink.

Ondanks haar bescheiden begroting heeft MBS voor volgend jaar toch ruim 50.000 euro gereserveerd voor het onderhoud aan het historische stationsgebouw in Haaksbergen. Zonder die eigen bijdrage was het immers niet mogelijk geweest om financiële steun aan te vragen bij de Subsidieregeling Monumenten Overijssel. En was de 85.000 euro dus niet toegewezen.