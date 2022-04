Moordenaar van Shadi Saker uit Enschede krijgt in hoger beroep lagere straf, maar moet net zo lang zitten

Saker werd op 26 januari 2018 doodgeschoten in zijn auto op de kruising van de Malangstraat en de Brinkstraat in de Enschedese wijk Hogeland, na een uit de hand gelopen drugsdeal. Dennis B. is volgens het OM en het hof de man die de fatale schoten heeft gelost. Moord is volgens de rechtbank en het hof bewezen en daar past een lange gevangenisstraf bij ter vergelding en ter bescherming van de maatschappij, zo valt te lezen in het vonnis. Hoe kan het dan dat B. nu 13 jaar in plaats van 17 jaar krijgt?