Moordproces rondom doodgeschoten Jihad Jafo uit Enschede in januari

Han ten Broeke over zoutbe­sluit: ‘U als raad maakt de afweging, dat kan ook nee betekenen’

Han ten Broeke is ervan overtuigd dat hij de besluitvorming in de politiek van Haaksbergen over de zoutwinning op onafhankelijke wijze kan begeleiden. „Ik wil u als raad in staat stellen een gewetensvolle afweging te maken. Nee is daarbij ook een optie.”