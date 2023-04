Morrend geeft verdachte van Enschedese woningoverval Jeffrey van der V. politie alsnog inzage in zijn telefoons

Hack van Exclu

Van der V., bijgenaamd ‘Jax’, omdat hij gelijkenissen vertoont met de hoofdrolspeler uit de Amerikaanse tv-serie ‘Sons of Anarchy’, komt voor in chats die via de door justitie gekraakte app Exclu zijn gevoerd na zijn aanhouding. Daarbij gaat het over hem en/of hij zal breken bij de recherche. Of hij zelf ook gebruik heeft gemaakt van de berichtendienst is niet duidelijk. Na het kraken van de app had de rechtbank Overijssel de primeur met de eerste zitting waar Exclu ook een rol speelt.