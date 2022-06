Motie van treurnis tegen wethouder Van den Berg: ‘Niets behaald van duurzaamheidsdoelstellingen’

ENSCHEDE - GroenLinks diende dinsdagavond een motie van treurnis in tegen wethouder Niels van den Berg, die de afgelopen vier jaar duurzaamheid in zijn portefeuille had. Belangrijkste verwijt van de partij was dat er niets terecht is gekomen van alle voornemens rondom klimaat en duurzaamheid.

De motie leidde tot een venijnige woordenwisseling met meerdere fracties. GroenLinks-fractievoorzitter Bart Peeters Weem, die een knuffel had meegenomen om zijn verhaal te ondersteunen, kreeg termen als ‘clownesk’ ‘poppenkast’ en ‘fundamentalisme’ naar zijn hoofd geslingerd van meerdere partijen.

Daaronder uiteraard de PVV en Forum voor Democratie, die niet geloven in het bestaan van een klimaatcrisis. Ook de eigen partij van Van den Berg nam scherp afstand van de motie. Peeters Weem ‘doet alsof morgen de wereld vergaat’, aldus Marc Teutelink.

Behaald: nee, nee, nee

Peeters Weem wees op de jaarrekening over 2021. „Daar staat een overzicht van alle doelstellingen die we vier jaar geleden hebben gesteld op dat gebied en of ze behaald zijn. En daar staat bij: nee, nee, nee.” Een bevlogen wethouder houdt een ander verhaal, bereikt meer en motiveert mensen, aldus Peeters Weem. Hij wees daarbij ook op een uitspraak die Van den Berg vorige week deed, die in een discussie over de klimaatcrisis het woord ‘crisis’ niet in de mond wilde nemen.

Nooit bevlogenheid

Henri de Roode, fractievoorzitter van de ChristenUnie, wees enigszins droef op de realiteit: wat er niet bereikt is, komt ook omdat er geen meerderheid in de raad te vinden was voor allerlei maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Gertjan Tillema nam het uiteindelijk op voor de GroenLinks-voorman. „Dit is nou bevlogenheid”, aldus de D66’er. „En dat hebben we nooit gezien bij onze wethouder duurzaamheid.” In de huidige samenstelling van de gemeenteraad is de kans groot op ‘weer vier jaar stilstand’, aldus Tillema.

‘Dit is niet fair’

Van den Berg was ‘geïrriteerd’ door de motie van GroenLinks. „Ik laat mij niet zomaar iets aanleunen. Dit is niet fair.” De wethouder gaf een lange opsomming van zaken die hij had ondernomen, maar in veel gevallen lag de oorzaak van het mislukken buiten hemzelf, stelde hij. „Nog meer energie dan ik hierop heb gezet, kan haast niet.”

Van den Berg gaf overigens eerder op de avond ook een iets andere uitleg van zijn uitspraak van vorige week. Hij noemde het ‘een semantische discussie’. „Ik heb wel degelijk gezegd dat er ‘iets’ gaande is. Misschien was dat iets te licht. We weten dat er wereldwijd natuurrampen zijn, dat er iets aan de hand is, en daar zetten we op in.” Misschien is crisis zelfs wel een te licht woord, stelde hij vervolgens verrassend. „Een crisis is iets dat snel weer voorbij is.” Wat burgemeester Bleker de reactie ontlokte: „Het is nu zelfs ernstiger geworden dan een crisis.”

De motie tegen Van den Berg werd uiteindelijk verworpen.