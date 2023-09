Motor vliegt in brand na ongeval in Enschede, man met spoed naar ziekenhuis

Marokkaan­se organisa­ties roepen op om geld te doneren

De verslagenheid is groot onder de Twentenaren met Marokkaanse roots, na de zware aardbeving in het land. Zowel de Enschedese Stichting Marokkaans Platform als de moskee aan de Emmastraat in die stad, roepen de achterban op om geld te doneren.