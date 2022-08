Mout Bierfestival in Enschede verrast zelfs de echte kenner: ‘Zó veel soorten, daar zit altijd wat nieuws bij’

„Er zijn hier zó veel soorten, daar zit altijd wat nieuws bij.” Vorig jaar was hij hier ook, samen met de vijf kameraden uit zijn woonplaats die nu weer van de partij zijn. Dat was midden in coronatijd, de bezoekers moesten aan tafels blijven zitten. Niet rondlopen, niet dansen, niks. „Maar toen kwamen ze het bier tenminste wel bréngen", grapt een van hen.

Vandaag is niemand van hen de Bob. „Dat is de treinmachinist die ons weer naar Nijverdal brengt.”

Volledig scherm Het Mout Bierfestival in het Volkspark was weer als vanouds gezellig. © Robin Hilberink

#Doesbier

Een andere vriendengroep laat zich het bier eveneens goed smaken en niet alleen op dit tweedaagse festival in het Volkspark. De drie mannen, collega's in de autotechniek, en hun partners zouden eigenlijk samen een weekendje weg naar Utrecht. Helaas waren de brouwerijen daar gesloten en toen was een andere keuze snel gemaakt. Lorenzo uit Almelo en Mauro uit Enschede dragen voor deze gelegenheid een T-shirt met de tekst #Doesbier, een variant met een knipoog op de overheidscampagne #Doeslief.

Volledig scherm Lorenzo (rechts) en Mauro dragen voor deze gelegenheid T-shirts met de passende tekst #Doesbier. © Robin Hilberink

De mannen hebben eerder deze middag met veel plezier de workshop bier & burgers gevolgd. De vrouwen doen straks mee aan de workshop bier & lekkers. „Wij zijn wat meer van het zoete, ook wat bier betreft", legt Kim uit Borne uit.

Liever muntjes

De mannen excuseren zich en sluiten aan bij de rij wachtenden voor de stand van brouwer Chaos. Het duurt even voordat ze met hun buit terug zijn. Elke brouwer heeft zijn eigen prijzen en dat is eigenlijk het enige minpuntje dat Kim en haar vriendin Laura uit Enschede kunnen bedenken. „Liever gewoon met muntjes werken dan steeds betalen, dat werkt eenvoudiger en sneller.”

Quote Het is fijn dat mensen je weer vragen kunnen stellen Rocco Chin, Stanislaus Brewskovitch

Voor de rest genieten ze met volle teugen. Er heerst dan ook een relaxt festivalsfeertje, er is live muziek, kinderen en honden scharrelen gezellig tussen de volwassenen.

Psycho Killer

Rocco Chin van stadsbrouwerij Stanislaus Brewskovitch doet deze zaterdag goede zaken. Vooral het nieuwe biertje Psycho Killer slaat aan. Ook zijn pale ales lopen hard, met name de Cappu dei Capi, een naam die verwijst naar de koffie die er in is verwerkt.

Volledig scherm Rocco Chin van Stanislaus Brewskovitch is blij dat hij weer vragen kan beantwoorden van de festivalbezoekers. © Robin Hilberink

Chin is blij dat het bierfestival weer in volle glorie gehouden kan worden en er weer contact tussen brouwer en klant is. „Het is fijn dat mensen weer vragen kunnen stellen en dat jij kunt vertellen over je bieren. Want daar gaat het toch om, om de verhalen erachter."