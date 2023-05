Muntprijs Twentse festivals schiet boven 3 euro uit, ook Zwarte Cross kondigt prijsverhoging aan

Mijn enige bezoek aan Holland Casino leerde me vooral dat ik er voortaan met een grote boog omheen moet lopen

Het is een magische plek waar dromen soms werkelijkheid worden: het casino in Enschede. De Oldenzaalse Niels deed deze week waar velen alleen maar op hopen. Hij gooide een euro in een gokautomaat, alles begon te rammelen en even later was deze twintiger miljonair.