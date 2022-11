maak kans op kaartenENSCHEDE - Feesten en verdwalen in het donker, met een cultureel tintje? Juist: deze zaterdagavond staat Museumnacht Enschede voor de deur. Op 14 locaties in heel de stad vinden bijzondere, eenmalige activiteiten plaats. Een greep uit enkele highlights.

Wat is Museumnacht Enschede? Nog nooit in Rijksmuseum Twenthe, Museumfabriek of Tetem geweest? Museumnacht is dé kans om op één avond een feestelijk rondje cultuur en kunst door Enschede te maken. Voor een ticketprijs van 15 euro kun je de hele avond (19.00-03.00 uur) overal gratis naar binnen, inclusief de afterparty in de Grote Kerk op de Oude Markt. Museumnacht is een relatief nieuw fenomeen in Enschede en wordt zaterdag voor de derde keer gehouden. In steden als Amsterdam en Rotterdam is museumjacht al jaren een doorslaand succes.

1. Theater in een truck

Volledig scherm De theatertruck van Sonnevanck parkeert zaterdag op de Museumlaan © Sonnevanck

Tussen de prachtige herfstbladeren aan de Museumlaan parkeert zaterdag de Theatertruck van Sonnevanck. In die vrachtwagen wordt de jongerenvoorstelling FILTER gegeven, een show over de druk van social media versus de realiteit.

In een recensie werd de show onlangs ‘een satirisch-dystopische aanklacht tegen de door sociale media in stand gehouden maakbaarheidsillusie die de huidige generatie jongeren in de greep houdt’ genoemd. Het probleem is dat op social media ‘alleen plaats lijkt te zijn voor perfectie, en het aantal followers synoniem lijkt voor een succesvol en gelukkig leven.’

De indringende jongerenvoorstelling wordt tijdens Museumnacht Enschede tweemaal uitgevoerd, om 20.00 uur en om 22.00 uur.

2. Spoken word in de boksring

Volledig scherm Collin Vaneker is projectleider van Museumnacht Enschede dit jaar. Hij regelde onder meer Boksclub Twente als locatie. © Emiel Muijderman

Een boksclub in een kerk: dat is op zich al bijzonder genoeg, niet? Boksclub Twente in het centrum Enschede is gevestigd in een oude kerk en geeft alleen daarom al een mystiek gevoel. Voeg daar een donker, cultureel avondprogramma aan toe ín de boksring, en je hebt een unieke belevenis.

„Het is precies zo’n locatie waar iedereen wel eens langsloopt, maar bijna nooit iemand binnenstapt”, weet projectleider Collin Vaneker van de Museumnacht Enschede. In de ring vindt zaterdag de hele avond een doorlopend programma plaats van rap, spoken word, dichters en verhalen. Presentatie in handen van Mark de Geest.

3. Dansen op filmmuziek tot in late uurtjes

Volledig scherm Een geheime locatie is de Grote Kerk op de Oude Markt, waar een exclusieve afterparty plaatsvindt. © Museumnacht Enschede

De boksclub is niet de enige kerk die op het programma staat tijdens Museumnacht Enschede: ook de Grote Kerk op de Oude Markt wordt omgetoverd tot feestlocatie. Gedurende de avond kan er al gedanst worden op filmmuziek en vindt er een filmbingo plaats.

Maar het gaat in de kerk naar verwachting pas echt los tijdens de afterparty, van 0.00 uur tot 03.00 uur, die exclusief is voor bezoekers van de museumnacht. DJ Angie Mill gooit dan een ‘housy sausje’ over de filmmuziek en draait door tot in de late uurtjes.

4. Tochten door de krochten

Volledig scherm © Lars Smook

Sommige plekken zijn nu eenmaal de best bewaarde geheimen van een museum, zoals het depot. Toch kun je ook die plek bewonderen, zaterdagavond tijdens ‘tochten door de krochten’ in Rijksmuseum Twenthe. Voor één keer mag je kijken achter de schermen, waar schilderijen bewaard worden en andere tentoonstellingen worden voorbereid.

In alle grote musea is overigens veel meer te doen die avond. Zo is bij Museumfabriek op het buitenterrein een spectaculair ‘Symphony of Fire’ te zien, een naar eigen zeggen ‘krankzinnige liveblog vol metershoge vlammen en ritmische patronen’. Iets verderop bij Tetem kun je springen op een enorm kussen of jezelf laten vereeuwigen als een insect.

5. Je eigen minute of fame, met speciaalbiertje

Volledig scherm Geen Tubanti-ja, geen Tubanti-nee, dat is de uitdaging... © archief

Houd jij wel van een spelletje, en wil je een minute-of-fame beleven? Kom dan naar Tubantia, waar je met officiële microfoon je eigen vriend of vriendin aan een kruisverhoor kunt onderwerpen. De opdracht is simpel: je krijgt een minuut de microfoon in handen, het doel is om ‘je tegenstander’ 'ja’ of ‘nee’ te laten zeggen. Lukt dat? Dan win jij. Anders gaat de geïnterviewde er vandoor met eeuwige roem. Je krijgt direct na afloop het filmpje op je Whatsapp.

Loop daarna snel verder door ons Balengebouw voor een workshop podcast maken, ga een verdieping hoger Dansen op de Krant of kom een speciaalbiertje proeven van Rigtersbier uit Haaksbergen, die speciaal voor deze avond z'n bar heeft opgebouwd op onze redactievloer.

Volledig scherm Een aantal bieren uit de collectie van brouwerij Rigtersbier. © Esther Rouwenhorst

