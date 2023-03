Muziekproject over Oekraïense vluchtelingen van drie Enschedese ArtEZ-studenten: ‘Pak alles maar, sloop onze huizen, onze trots krijg je niet’

Het idee om een nummer uit te brengen kwam van Maud. Zij schreef de tekst en componeerde de muziek. Maud: „Take It All gaat over de oorlog in Oekraïne. De boodschap is: Pak alles maar, sloop onze huizen en ons land, maar het enige wat je niet krijgt is de trots van het volk. Dit sluit ook aan op één van de interviews die we met gevluchte Oekraïners maakten voor de documentaire.”