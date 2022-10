Na 16 jaar verslaving krijgt K. (36) uit Enschede een kans: ‘Ik ga mijn best doen’

Vijfde overval hakt er enorm in bij eigenaren cafetaria in Enschede; weer staat er iemand met een pistool voor hun neus

ENSCHEDE -De vijfde gewapende overval in 12 jaar tijd hakt er in bij de eigenaren van cafetaria de Snackhoek aan de Poolmansweg. Zaterdagavond stond de eigenaresse oog in oog met een jonge overvaller die een vuurwapen op haar richtte. De buit was waarschijnlijk slechts enkele tientjes, maar de impact voor de betrokkenen enorm.

9 oktober