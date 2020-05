Na 80 jaar abrupt afscheid voor voetbalclub Zuid-Eschmarke door corona

Video Weer autobrand in Enschede: geparkeer­de auto volledig verwoest

7:22 ENSCHEDE - Aan Het Leunenberg in Enschede is donderdagochtend een auto volledig verwoest door brand. De brandweer heeft het geparkeerde voertuig geblust, de auto kan als verloren worden beschouwd. Het is de zoveelste autobrand in Enschede in korte tijd.