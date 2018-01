Na reanimatie voetballertje: 'Dit was het heftigste dat ik ooit heb meegemaakt'

videoENSCHEDE/UTRECHT - Nadat hij het leven van het Amsterdamse voetballertje Devencio had gered, moest de Utrechter Bernard Leenstra dit weekend vaak aan Ajacied Nouri denken. ‘Mensen, volg alsjeblieft een reanimatiecursus’. Devencio werd gereanimeerd in een wedstrijd tegen FC Twente onder 13.

Halverwege de trap naar de kantine van Zeeburgia maakt de 28-jarige Leenstra dit weekend een cruciale beslissing. Niet binnen, maar op het hoofdveld moest 'ie zijn. Even daarvoor had de arts-onderzoeker van het UMC al gezien dat omstanders zich daar om een spelertje van Zeeburgia onder 13 hadden verzameld. ,,Een gewone blessure, dacht ik eigenlijk,” blikt Leenstra terug. ,,Maar m'n nieuwsgierigheid kreeg toch de overhand op de trap. Dus ik wilde even kijken wat er was gebeurd.”

Volledig scherm De Utrechtse arts Bernard Leenstra redde dit weekend het leven van een Amsterdams voetballertje. © Marnix Schmidt

Vriendenteam

Leenstra, keeper van het 4e van Zeeburgia (‘een vriendenteam’), krijgt van omstanders te horen dat de jongen ‘zo maar was omgevallen’. ,,Ik begreep direct dat dit niet goed was en ben het veld in gelopen. De jongen was buiten bewustzijn, maar leek op het oog nog te ademen. Toen ik wat beter keek, zag ik dat het een zogenoemde agonale ademhaling was. Het is een reflex van de hersenen die optreedt na een hartstilstand. Het lijkt op ademen, maar dat is het niet.”

Teamwerk

Ogenblikkelijk begint Leenstra met de reanimatie. ,,Anderen haalden een AED, weer iemand anders belde 112. Ook door de toegesnelde hulpdiensten is razendsnel gehandeld. Het was echt geweldig teamwerk.” Op het moment dat de jongen op de brancard ligt, voelt Leenstra tot zijn opluchting weer een hartslag.

De jongen wordt met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, Leenstra en de omstanders ontredderd achterlatend. ,,Als arts maak je, naast mooie momenten, ook de meest verschrikkelijke dingen mee. Maar zo heftig als dit is me nog nooit overkomen. Ik was echt heel erg ontdaan, zeker omdat we ook niet wisten of die jongen het zou redden.”

Nouri

De afgelopen dagen heeft Leenstra veel aan Ajacied Nouri moeten denken. ,,Ook een jonge voetballer. Ook een hartstilstand. Maar voor hem kwam de hulp net te laat.”

Cursus