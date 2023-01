Nagenoeg heel het streekvervoer in Twente gaat vijf dagen plat

De grote staking volgende week in het openbaar streekvervoer is het gevolg van een cao-conflict. Werkgevers hebben niet positief gereageerd op het ultimatum dat de twee bonden hebben gesteld. Het ultimatum liep maandag om 12.00 uur af. De bonden trekken deze keer samen op.

Complex voor reizigers

De situatie is bij stakingen in het openbaar vervoer is complex en vaak weten reizigers amper waar ze aan toe zijn. De ene bus of trein gaat niet, de ander wel. Wie precies staat hangt dan af van bij welke bond de bestuurder/machinist is aangesloten, en om welke cao het gaat. Want er zijn twee cao’s. De cao OV dus. én de cao Multimodaal. De staking zal deze keer echter groot zijn, landelijk.