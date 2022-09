Najaarscampagne coronaprik van start, besmettingen in Twente hoger dan rest van Nederland

MET VIDEO Dit is de charme van Urban City Run in Enschede: ‘Bij Fellini hebben we gewoon staan swingen’

In het café maken lopers een dansje, het stadhuis is veelvuldig het fotodecor voor een zelfportret. Het is de charme van de Urban City Run 053, die in looppas door en langs bijzondere gebouwen en plekken in Enschede voert. Slalommend langs bibliotheekboeken en sportspullen. Een reportage van binnenuit: „Dit is zó leuk.”

18 september