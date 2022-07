‘Nano-professor’ verhuisde van Nijverdal naar ’t Vaneker in Enschede: ‘We hebben mazzel gehad dat we dit konden bouwen’

Tekort aan vrijwilli­gers en corona nekt avondfiets­vier­daag­se in Haaksber­gen en de Run ATB Run

HAAKSBERGEN - Er is een streep gehaald door twee sportieve evenementen in Haaksbergen. De avondfietsvierdaagse en de Run ATB Run. De reden: een tekort aan vrijwilligers en onzekerheid over coronamaatregelen in het najaar.

15 juli