Nederlanders in het buitenland kunnen voor het eerst stemmen voor de Eerste Kamer, maar niet op BBB en PVV: ‘Compleet krankzinnig’

Theater­voor­stel­ling alleen voor vrouwen in Enschede: ‘Je bespreekt meer kwetsbare onderwer­pen dan als er mannen bij zijn’

ENSCHEDE - ‘Ik ben nog niet klaar’ heet een theatervoorstelling die eind februari te zien is in Enschede. Maar niet iedereen is welkom. De voorstelling is alleen voor vrouwen. Medeorganisator Irene Geerts: „Je bespreekt toch meer kwetsbare onderwerpen dan als er mannen bij zijn.”