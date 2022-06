Niet iedereen in Gronau is blij met invasie Twentse benzinetoeristen: 'Het is chaos’

Met video Grote hennepkwe­ke­rij opgerold in woonwijk Enschede, buurt zonder stroom

ENSCHEDE - De politie heeft vanmiddag in Enschede een grote hennepkwekerij opgerold. Aan de Van Mislostraat in de wijk Twekkelerveld werden bijna 1400 planten aangetroffen in een pand. De kwekerij was professioneel ingericht en onderverdeeld in meerdere ruimtes.

30 mei