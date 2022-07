Niet vissen, niet zwemmen en honden aan de lijn. Vermoeden van botulisme in Glanerbrug

Waarschuwingsborden

Hoe herken je botulisme?

Botulisme is een bacterie die van nature voorkomt in het oppervlaktewater en waterbodems. De bacterie doet het goed in zuurstofarm water met een watertemperatuur van boven de 20 graden en gedijt goed in kadavers. Door botulisme aangetaste vogels zijn herkenbaar doordat de vogels traag zijn, slecht of niet vliegen en moeilijk lopen.