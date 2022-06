Nieuw college Enschede stap dichterbij: ’Voor 1 juli staan nieuwe wethouders op het bordes’

Bovens kijkt als formateur tevreden terug op de onderhandelingen. „We zijn begonnen op 10 mei en ruim drie weken later zijn we eruit. Dat valt mij reuze mee. De sfeer was goed en de partijen waren ook goed voorbereid.” Er ligt nu een zogeheten onderhandelaarsakkoord met twaalf onderhandelaars, drie per partij. „Zij zijn tevreden over de teksten en leggen dit voor aan hun achterban. Eind volgende week komt het naar buiten en kan het akkoord worden toegelicht. Mits de achterbanraadpleging niet tot nieuwe onderhandelingen leidt. Want dat zou in theorie nog kunnen.”



Theo Bovens verwacht dat de wethouderskandidaten in de week van 13 juni worden gepresenteerd. „Ruim voor 1 juli staan ze op het bordes. Of zoveel eerder als mogelijk.”