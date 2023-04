Nieuw project helpt patiënt en huisarts in Enschede: ‘Pijnstillers zijn niet altijd de oplossing’

Onorthodox initiatief in orthodoxe kerk werkt: Suryoye vinden de weg naar de avond­dienst weer

Het is voor jongeren steeds lastiger om een relatie te krijgen, zo merkten de geestelijk leiders van de Syrisch-orthodoxe kerk in Hengelo. Dus werd een datingevenement georganiseerd. Gewoon in de kerk. Zo’n vijftig vrijgezelle Suryoye uit Twente en Gronau deden eraan mee. Het past in het streven de jongeren meer bij de kerk te betrekken.