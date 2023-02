Nieuw Twents fietsenmerk Demaere voor ‘liefhebber die iets wil dat ander niet heeft’

Uniek: eenmalig honderd euro voor DCW’ers in Enschede, en misschien nog wel meer

ENSCHEDE - Alle medewerkers van de DCW krijgen deze maand honderd euro extra. Het is een tegemoetkoming voor de hoge energiekosten en de duurdere boodschappen. Enschede is voor zover bekend de eerste gemeente in Nederland die dit doet.

11:52