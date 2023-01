Nieuw Twents ziekenhuisdieet: Eten zoveel je wil (zolang het onbewerkt is)

Bezorging Tubantia en andere dagbladen vertraagd door zeer grote brand in Almelo

De bezorging van dagblad De Twentsche Courant Tubantia in Almelo en omstreken is zaterdag voor een deel van de oplage mogelijk vertraagd. Abonnees in onder meer Hulsen, Hellendoorn en Enter krijgen vandaag bij Tubantia niet de gebruikelijke zaterdagbijlage Mezza. Ook in Almelo zal een groot deel van de abonnees geen Mezza gaan ontvangen.

9:13