Nieuwe hotspot in Enschede: Café Soleil belooft ‘niet chique, maar qua koken van hoog niveau’ te zijn

Ervaren chefs

De compagnons hebben beiden hun sporen achter het fornuis verdiend. Ze werkten samen bij Hanninkshof in Usselo, waarvan Jojan Kersbergen tot januari van dit jaar eigenaar was. Kuipers was onder meer chef-kok bij Verso in Enschede en bij De Zwaan in Delden. Kersbergen is bovendien de bedenker van Husselsaus, een sausje dat inmiddels in ruim driehonderd winkels te koop is.