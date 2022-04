Nieuwe ijssalon bij de Universiteit Twente: ‘Ik vind het belangrijk dat het ijs vegan is’

Verkeer en Enschede blijft altijd ellende, maar dat zei de deskundige dus niet

Iedereen die zich begeeft in het verkeer in Enschede kent de drukte en de daarmee gepaard gaande irritatie. Zelfs als ik van de redactie in Roombeek naar de binnenstad loop, dan word ik sip van de lange rij auto’s als ik bij het Rijksmuseum de singel wil oversteken.

17 april