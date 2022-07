Nieuwe podcastreeks over ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek: ‘Privacygevoelige gegevens in gevaar’

Allereerst: wat behelst deze zaak? Het klinkt ingewikkeld.

,,Heb je even? Er is een meneer in Twente, Gerard Sanderink (73). Hij is een boerenzoon, maar heeft eigenhandig een imperium gebouwd. De bekendste bedrijven daarin zijn ict-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton. Die meneer is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Hij staat al zijn hele leven bekend als een degelijke, bescheiden man, die een zuinig leven leidt. Hij had een latrelatie met Brigitte van Egten, maar die relatie liep vier jaar geleden uit het niets stuk. Hij bleek een nieuwe relatie te hebben met Rian van Rijbroek. Zij staat bekend als ‘cybercharlatan’.