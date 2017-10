Nieuwe route Enschede Marathon loopt via Van Heekpark

De nieuwe marathonroute start en finisht in het centrum en voert de lopers eerst richting Glanerbrug. Daarna gaat het door Stokhorst naar Lonneker en via de Horstlindelaan naar de Universiteit Twente. Vervolgens komen de lopers langs het FC Twente-stadion, waarna ze over de F35 weer richting de stad gaan. Na 24 kilometer wacht het Van Heekpark, waar in 1947 de eerste marathon finishte. Het park viert volgend jaar het 100-jarig bestaan. Na een doorkomst in de stad gaan de lopers nogmaals richting Lonneker, waarna de laatste kilometers richting de finish door Roombeek worden afgelegd.

Langgekoesterde wens

Volgens de organisatie is de nieuwe route uitgezet op verzoek van veel lopers. Zo hoeven de lopers niet twee keer op en neer naar Glanerbrug. Toploopster Ingrid Prigge is verheugd: "Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de lopers in vervulling. Twee keer exact hetzelfde rondje is voor lopers nou eenmaal niet zo inspirerend. Ook denken we dat het parcours hiermee sneller is geworden, en dat is altijd goed nieuws voor hardlopers.” Ook voormalig topatleet Marti ten Kate vindt de nieuwe route een verbetering. “Zeven kilometer voor het eind van de halve of de hele marathon nog naar Glanerbrug, dat ervaren de lopers als zwaar. Nu loop je al in het begin naar Glanerbrug en zie je elkaar.”



Bekijk de route hieronder op de kaart: