Nieuwe stadsbioscoop in Enschede gaat eindelijk open

Opening nieuwe megabios­coop in Enschede uitgesteld

ENSCHEDE - De stadsbioscoop die in het oude postkantoor aan de Boulevard 1945 in Enschede komt, opent pas in 2019 haar deuren. De bedoeling was dat eind dit jaar de eerste films zouden draaien in de megabioscoop, maar vanwege procedures is dat nu uitgesteld.

2 maart