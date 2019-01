Nieuwe start- en finishplek voor Enschede Marathon

Kenan Boz uit Enschede lijsttrek­ker DENK in Overijssel

7:02 ENSCHEDE - DENK gaat met Kenan Boz (48) uit Enschede als lijsttrekker meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel. Dat heeft de partij gisteren bekendgemaakt. Boz werd in 1970 geboren in Karaman, Turkije, maar verhuisde op 9-jarige leeftijd naar Enschede.