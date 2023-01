Nieuwjaarsnacht funest voor Twentse longpatiënten, regio epicentrum vuurwerkvervuiling

Twente was kort na twaalf uur in de nieuwjaarsnacht het epicentrum van vuurwerkvervuiling in Nederland. Dat laat een fijnstofkaart zien die door stofradar.nl gegenereerd wordt. De data van dit netwerk zijn grotendeels afkomstig van particulieren. Op de kaart is ‘live’ te volgen hoeveel fijnstof er in de lucht gemeten is tijdens de jaarwisseling.