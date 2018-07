Nijhuis: 'Grote kans dat Bjorn de WK-finale fluit'

Oppassen geblazen op spekglad fietspad in Enschede

12:23 ENSCHEDE - Het is even oppassen op het fietspad langs de Boulevard 1945 in Enschede. Er ligt namelijk een groot spoor van zeep. Dit is het gevolg van het schoonmaken van een dieselspoor van bijna één kilometer. Volgens getuigen zijn er al enkele fietsers onderuit gegleden.