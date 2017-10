Nijhuis over run op boek: 'Op Schiphol zelf handje geholpen'

ENSCHEDE - Het nieuwe boek van scheidsrechter Bas Nijhuis is hard op weg een bestseller te worden. De Enschedese arbiter hielp daar zelf ook een handje bij. "Die hele stapel op Schiphol schoven we zo naar voren."

Binnen anderhalve week is de 304 pagina's tellende pil - geschreven door Eddy van der Ley - toe aan de vierde druk. In de bestseller top 60 komt het boek binnen op plek 3. Daarmee hoeft Nijhuis alleen Dan Brown en Onno Blom voor zich te dulden.

De zonnebank gebruinde arbiter zelf kreeg woensdag een telefoontje van de uitgever met het goede nieuws. "Ik vroeg: is dat goed dan, een derde plaats?", vertelt Nijhuis (40). "Ja, dat is super goed, kreeg ik te horen. Ik had nooit verwacht dat het zo hard zou gaan."

Enorm lachen

In 'Niet zeiken, voetballen' doet de arbiter een boekje open over de communicatie met spelers, trainers, toeschouwers, bestuursleden en assistenten. Het boek bevat hilarische anekdotes over wereldsterren als Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic en Louis van Gaal.

Nijhuis zelf stuwde de verkoop hoogstpersoonlijk een beetje op, toen hij op Schiphol was voorafgaand aan het Europa League-duel Everton - Olympique Lyon. "Ik vroeg daar in een winkel of ze het boek van Bas Nijhuis ook hadden. Ja, helemaal rechts achterin kreeg ik te horen. Samen met mijn assistenten hebben we die hele stapel opgetild en hup, zo vooraan tussen de Engelse literatuur top 5 gelegd. De mensen daar moesten enorm lachen toen ze zagen dat ik zelf op de voorkant van het boek stond."

'Onschuldig'

De Enschedeër zat afgelopen week ter promotie in zowat elke tv- en radioshow. Na zijn optreden in Voetbal Inside ontstond er een relletje tussen de arbiter en de inmiddels ontslagen Everton-coach Ronald Koeman. Nijhuis openbaarde daarin tegen Koeman te hebben gezegd, nadat deze klaagde over het geringe aantal minuten extra tijd: "Ook al hadden we een kwartier bijgetrokken, je had toch niet gescoord."

Koeman reageerde furieus en zei dat die conversatie nooit plaatsgevonden had. Volgens Nijhuis is dat wel degelijk het geval. "Natuurlijk heb ik dat gezegd, mijn assistenten stonden er bij. Maar ik wil het niet groter maken dan het is. Het is net als het boek allemaal tamelijk onschuldig volgens mij. Maar kennelijk mag een trainer alles zeggen en een scheidsrechter niks."