Nog geen nieuwe horecavergunning voor De Generaal: Enschedese studenten ‘zuipen nog één keer de tank leeg’

Het fatsoen­lijk archiveren van ons leven wordt een serieus probleem

ENSCHEDE - Gehoord langs de kant deze Enschede Marathon: ‘Hier, doar he’j buurman Jan, maak snel een foto!’ Het werd een plaatje van een bezwete rug in de verte, met tientallen hardlopers eromheen. Maar ja: hebben is hebben. We leggen dit soort lentedagen namelijk alles vast, de hele dag door. Maar voor wie eigenlijk?

25 april