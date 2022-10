Nog steeds durft geen enkele voetballer te zeggen dat hij valt op het stoere loopje van Pasveer of de sixpack van Tadic

Dat is eigenlijk waar iedereen het over eens is, nadat het stof is opgetrokken rond de wedstrijd FC Twente- FC Groningen die de tukkers in hun eigen Grolsch Veste overigens glansrijk wonnen. Dubbel lullig dus dat een op het oog zo’n succesvolle wedstrijd zo’n vervelend staartje krijgt.

Het spreekkoor klonk een paar weken geleden minutenlang. Niemand greep in toen de aanhangers van FC Twente door bleven zingen. De stadionspeaker kreeg van FC Twente niet de opdracht de supporters bestraffend toe te spreken. De club dacht waarschijnlijk niet na over hoe het is om als homo in het stadion te zitten en minutenlang dit soort ellende over je uitgestort te krijgen.

Triester

Het verweer uit de hoek van de supporters komt neer op; we bedoelen het niet verkeerd, dus er is niets aan de hand. Zo’n verweer maakt de situatie alleen maar triester. Want als je het niet verkeerd bedoelt, zeg dan gewoon iets anders.

Stoer loopje

Ondertussen staat er nog steeds geen speler op het veld van de Nederlandse eredivisie die uit de spreekwoordelijke kast is gekomen en er openlijk voor uitkomt dat hij op het stoere loopje van Remko Pasveer valt of op de sixpack van Dusan Tadic. Erger nog: middenvelder Orkun Kökcü van Feyenoord weigerde een aanvoerdersband in regenboogkleuren vanwege zijn geloof. Tja, wat voor rolmodel ben je dan voor de jonge Feyenoordfan die worstelt met zijn identiteit?

Moedeloos

Het maakt moedeloos. Ook vanwege de rol van de gemeente Enschede. Die deed namelijk ook niets. Sportwethouder van den Berg wordt daar nu met vragen uit de gemeenteraad op aangesproken. Misschien moeten we onze hoop niet op hem vestigen maar op wethouder Arjan Kampman. Hij kwam meerdere malen op voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Zo maakte hij zich twee jaar geleden sterk voor de komst van Roze Zaterdag naar Enschede. Vorig jaar opende hij pal voor Saxion een zebrapad in regenboogkleuren met de toepasselijke naam ‘gaybrapad’.

En laat nou net deze wethouder al jarenlang elke thuiswedstrijd in het stadion zitten. Misschien moet hij zijn collega-supporters de oren maar eens wassen. Het maakt hopelijk wel indruk als iemand uit de eigen geledingen de boodschap brengt.