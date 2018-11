Noodbevel in Deventer vanwege ‘vechtafspraken’ tussen fans GA Eagles en FC Twente

Debby moet 455 euro betalen door fout in parkeerga­ra­ge MST: ‘Ik moet hun probleem oplossen’

22:11 ENSCHEDE/HENGELO – Na een familiebezoek in het MST in Enschede komt Debby Nijenhuis zaterdagmiddag opeens voor een zeer onaangename verrassing te staan. De 47-jarige Hengelose ziet bij de slagboom dat ze een boete van 455 euro open heeft staan, gelijk aan ruim 32 dagen parkeren in de parkeergarage. Een fout in het systeem, zo blijkt iets later. „Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat vind ik niet het ergste. Maar ik word nu opgezadeld met hun probleem.”