Noodfonds Enschede hielp vooral mensen met een baan en zelfstandigen (maar het stopt nu)

Enschede stopt met het noodfonds dat ze in het leven had geroepen vanwege de gestegen energieprijzen. Inmiddels is er een regeling van het Rijk die dit opvangt. Vooral mensen met een baan en zelfstandigen hebben er gebruik van moeten maken.

De gemeente trok vorig jaar oktober een miljoen euro uit om mensen te helpen die door de hoge energiekosten dakloos dreigden te worden of afgesloten zouden worden van gas, water en licht. Ze was daarmee de eerste die dat deed en vond dat nodig omdat het Rijk nog niks had geregeld. Het was een ultiem vangnet tot eind maart. Nu de energieprijzen normaliseren en er landelijk een energieplafond is ingesteld, wil Enschede het noodfonds schrappen.

83 mensen geholpen

Het noodfonds is voor 83 mensen noodzakelijk gebleken. Zij kregen gemiddeld 4.100 euro. Van de 83 dreigden 53 mensen uit huis gezet te worden, voor 14 dreigde afsluiting van energie en voor 16 allebei. Het overgrote deel van deze mensen had een gewone baan of was zelfstandige. En niet alleen mensen met een laag inkomen, ook gezinnen met een inkomen tot 4.100 euro netto, een bedrag waarvan je op het eerste oog denkt dat je er makkelijk mee rond moet komen.

De 340.000 euro die in totaal is uitgekeerd, is geen gift maar een renteloze lening. De ontvangers hebben vier jaar om dat bedrag af te lossen. Wie dat wil krijgt budgetadvies van de Stadsbank.

Genoeg alternatieven

Het doel van het noodfonds was te voorkomen dat mensen in de wintermaanden op straat komen te staan of kou moeten lijden. Landelijk is er nu het prijsplafond voor energie en in Enschede is er onder meer de bijzondere bijstand, de Kledingbank, de Voedselbank en meer mogelijkheden voor mensen met een erg kleine beurs.

Het stoppen van het noodfonds wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Die beslist er begin april over.