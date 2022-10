Noodkreet Voedselbank Enschede-Haaksbergen gehoord: ‘Weer beetje spek op de botten’

ENSCHEDE - De Voedselbank Enschede-Haaksbergen heeft weer wat spek op de botten. Dat zegt wethouder Arjan Kampman op vragen van het SP-raadslid Carma Woltjer. „Het leveren van de pakketten is niet in gevaar.”

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen luidde de noodklok, omdat het in financiële problemen dreigde te komen. Supermarkten doneren steeds minder voedsel, omdat ze meer voedsel verkopen voor 35 of 50 procent van de oorspronkelijke prijs. Zo is er niet altijd voor iedereen brood of vlees. Verder is de diesel zo duur geworden dat de voedselbank niet meer dagelijks, maar een keer per week langs de supermarkten gaat om voedsel met het busje op te halen. Ook is verwarming veel duurder, zijn er minder sponsors, minder donaties, maar juist wel meer cliënten. Er zijn er nu ruim negenhonderd en daar komen er dertig tot veertig mensen bij.

Nieuwe sponsors

De noodkreet van de voedselbank is gehoord. Er heeft zich een nog onbekend aantal nieuwe sponsors gemeld. Dat heeft Kampman vernomen van de voorzitter van de voedselbank. Ze hebben geregeld contact met elkaar. De Voedselbank Enschede-Haaksbergen heeft jaarlijks 120.000 euro nodig. De gemeente Enschede draagt daar tot nu 45.000 euro aan bij, Haaksbergen 2700 euro. Woltjer van de SP vroeg Kampman of deze bereid is te kijken naar een verhoging van de subsidie. Volgens Kampman is dat nu niet nodig. „Maar natuurlijk laten we geen mensen in de kou staan.”

Het dreigende tekort is mede veroorzaakt door eenmalige kosten, zoals de reparatie van een kapotte roldeur. Door de extra sponsors is nu volgens Kampman de ergste nood gelenigd. De Voedselbank Enschede-Haaksbergen heeft hem wel gevraagd om een hogere bijdrage voor volgend jaar. Daarover praat Kampman met voorzitter Gardenbroek. Fractievoorzitter Margriet Visser van Enschede Anders vindt dat niet voldoende, ze wil een harde toezegging. „Waarom niet zeggen: Dat doen we gewoon?” Volgens de wethouder gaat het niet om spectaculaire bedragen. „Ik verwacht dat we daar wel uitkomen”. Voor Visser is dat voor nu voldoende.