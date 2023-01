Nostalgische oude V&D in Enschede wordt nu cultuurtempel Het Warenhuis

Bert (55) uit Hengelo weet vrij zeker waar verborgen na­zi-schat ligt: ‘Is maar één conclusie mogelijk’

Hij is schilder van beroep, maar al weken in de ban van iets heel anders: een verborgen nazi-schat in Gelderland. Twentenaar Bert Verheul weet ‘heel zeker’ waar die ligt: hij heeft de ‘de Da Vinci Code’ eigenhandig gekraakt. „Er is maar één conclusie mogelijk.”

12:15