Nu weer de Oliemolensingel: chaotisch en onveilig bij de oversteek, vindt de VVD

Kind van Westerbork Hetty Franken­huis voor even terug in Enschede: ‘Ik heb het leven teruggekre­gen’

ENSCHEDE - Hetty Frankenhuis behoort tot de zogeheten onbekende kinderen van Westerbork. Ze werd geboren in Enschede, maar woont sinds 1950 in Australië. Deze week is ze even terug: in Westerbork en ook in Enschede.

18 juli