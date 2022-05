Oldenzaler steelt 3 elektrische fietsen, gps-tracker leidt politie naar de buit

ENSCHEDE/ALMELO - Robert E. uit Oldenzaal is weer eens veroordeeld voor een diefstal. De veelpleger dacht slim te zijn door drie elektrische fietsen te stelen en die bij iemand anders te stallen. Er was alleen één probleempje: de fietsen hadden een gps-tracker waardoor ze gemakkelijk terug te vinden waren. E. mag een half jaar brommen.

Het is 25 april 2021 als er wordt ingebroken in een pand van Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. De inbrekers gaan er vandoor met drie elektrische fietsen en een aantal portofoons. Een beveiligingscamera legt het allemaal haarscherp vast.

Op beelden is te zien dat er een groene Mercedes aan komt rijden. Dezelfde Mercedes rijdt even later, met drie fietsen erin, weer van het terrein.

Het kenteken is goed te lezen en dat leidt de politie naar een adres in Oldenzaal waar de vriendin van Robert E. (54) woont. Deze E. is geen onbekende van justitie, zijn 37 pagina’s tellende strafblad is gevuld met veroordelingen voor diefstallen. Politiemensen herkennen Robert E. op de beelden als de man die de auto bestuurde. Hij wordt in de kraag gevat.

GPS-tracker

De fietsen worden teruggevonden in de schuur van de vriendin van E’.s neef Gert-Jan (40) in Oldenzaal. Veel moeite kost het niet; de dure fietsen zijn voorzien van een gps-tracker. Volgens de vriendin moet ‘oom Robert’ de fietsen in de schuur neergezet hebben, maar haar vriend wordt ook opgepakt als een politieman zegt hem te herkennen van de camerabeelden.

Zowel oom als neef verschijnen vrijdag niet voor hun rechtszaak. Ondanks zijn ontkenning wordt ‘oom Robert’ wel veroordeeld. Vanwege zijn lange strafblad moet hij een half jaar de cel in.

Neef heeft meer geluk

Neef Gert-Jan heeft geluk, de politierechter twijfelt of hij wel de man is op de beelden en spreekt hem vrij. En dat is goed nieuws voor de Oldenzaler. Hij zat recent twee maanden in de cel en ging daar ‘helemaal kapot’, zoals zijn advocaat Ural het omschrijft.

„Hij zat meer in de isolatiecel dan in zijn gewone cel.” Volgens Ural ging het in 2016 mis met Gert-Jan, toen zijn vader overleed.