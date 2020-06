Olympisch dorp, openingsceremonie en 2500 sporters: Twente bereidt zich voor op Special Olympics

Twentse longfysio’s zijn bezorgd over nazorg coronapa­tiën­ten

7:58 ENSCHEDE – Twentse longfysiotherapeuten zijn bezorgd over het lage aantal coronapatiënten dat bij hen in de nazorg komt. Gemiddeld slechts één per praktijk, aldus een steekproef. De beroepsgroep vreest dat veel mensen onbehandeld thuiszitten.