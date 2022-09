OM in de fout: Enschedeër met lang strafblad hoeft twee weken minder te zitten

K. zit sinds 10 augustus vast. Hij werd aangehouden nadat hij op de Hendrik ter Kuilestraat in Enschede met zijn auto was ingereden op rivaal M.. Waarover de twee ruzie hadden, is onduidelijk. M. beweerde dat hij K. had aangesproken op een nog openstaande gokschuld van 100 euro. De ketting die K. bij M. in onderpand zou hebben gegeven ‘was niet van goud maar een nepper.’ K. beweerde dat M. dealer is en dat het een drugsruzie betrof.