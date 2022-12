Ömer uit Hengelo mocht niet naar de havo, nu heeft hij de universiteit afgerond: ‘Je bent nooit te oud om te studeren’

Groep 7/8 van OBS Roombeek treedt op voor koningin Máxima: ‘We waren behoorlijk euforisch’

ENSCHEDE - Deze week is het zover. Groep 7/8 van OBS Roombeek zal donderdag laten zien waar ze wekenlang hard aan hebben gewerkt: een spetterend optreden voor onze koningin Máxima bij het Kerst Muziekgala 2022, dat met kerst wordt uitgezonden op televisie. Leerkracht Bart Spel is onder de indruk van zijn leerlingen: „Fantastisch om te zien wat ze hebben geleerd in een korte periode.‘’

16:35